Политика

14:35 29.11.2018

Путин хочет присоединить еще одну часть Украины – Порошенко о нападении России в Керченском проливе

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Путин хочет присоединить еще одну часть Украины – Порошенко о нападении России в Керченском проливе

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что российский президент Владимир Путин хочет присоединить к России еще одну часть Украины, как в 2014 году, когда РФ оккупировала украинский Крым и Донбасс.

"Мы должны были реагировать после этого акта агрессии и поэтому я ввел военное положение в некоторых регионах. Потому что мы должны защищать нашу страну. Это как в 2014 году, Путин хочет присоединить еще одну часть Украины, он ведет себя так же, как и тогда", - отметил П.Порошенко в интервью немецкому изданию Bild, сообщает пресс-служба президента Украины в четверг.

По его словам, В.Путин стремится к возвращению Российской империи, а себя видит российским императором, но "его империя не может функционировать без Украины". "Он видит нас колонией. Он хотел этого в начале конфликта, и он все еще хочет этого", - подчеркнул П.Порошенко.

Он также отметил, что российский руководитель "ненавидит мнение о том, что Украина хочет стать частью ЕС и частью НАТО".

В интервью П.Порошенко также заявил о наличии признаков того, что российский президент может спланировать новое наземное нападение, и продемонстрировал спутниковые данные разведки, которые были предоставлены международными партнерами Украины.

Президент Украины также призвал не верить заявления В.Путина: "Не верьте никакой лжи, которую говорит Путин. Это смешно. Помните ли Вы, когда он поведал миру, что в Крыму не было российских солдат? Вы помните, что якобы и на востоке Украины не было российских солдат? Вы помните отравление его бывшего шпиона в Солсбери? Путин рассказывает миру сказки, и сейчас он делает это снова".

"У нас есть все доказательства на столе, и все видят, что это были российские военные, которые напали на наш флот", - сказал П.Порошенко, подчеркнув, что украинские корабли придерживались международного права.

Теги: #порошенко
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