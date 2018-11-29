Чумак о выборах в Грузии: Процесс волеизъявления граждан контролировала власть

Лидер Общественного движения "Хвыля", внефракционный народный депутат Украины Виктор Чумак, который был международным наблюдателем за избирательным процессом второго тура президентских выборов, считает, что процесс и волеизъявление грузинских граждан полностью контролировала власть.

"Я считаю, что вчерашние выборы были абсолютно контролируемые властью. Тот посыл, который сделала власть - списала долги практически 600 тысячам грузинских граждан - он многих толкнул прийти на выборы. Вместе с тем я видел большое количество людей, которые называли себя координаторами. У них были списки людей, которые должны прийти на выборы…которых жестко контролировали, чтобы эти люди появились на своих избирательных участках и проголосовали так как от них требуют", - рассказал В.Чумак во время пресс-конференции по итогам выборов президента Грузии в Тбилиси в четверг.

"Как по мне это все говорит о том, что такой процесс волеизъявления не был свободным. Этот процесс был абсолютно регулируемым властью. Не знаю, позволяет ли грузинское законодательство иметь на руках списки с персональными данными всех людей пришедших на избирательные участки… Как по мне это нарушение прав граждан и тайного волеизъявления", - подчеркнул В.Чумак.