Политика

13:52 29.11.2018

Украинские военнослужащие в Керченском проливе подверглись шести видам насилия со стороны РФ

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Украинские военнослужащие в Керченском проливе подверглись шести видам насилия со стороны РФ

Украинские военнослужащие во время акта агрессии со стороны России в Керченском проливе 25 ноября подверглись шести видам насилия и фактически чудом выжили, заявил заместитель главы Службы безопасности Украины Олег Фролов.

"Украинские корабли стали мишенью, где русские военные дерзко отрабатывали свои навыки применения различных видов оружия. Фактически, украинские военнослужащие выжили чудом, ведь претерпели 6 различных видов нападения", - сказал О.Фролов на брифинге в Киеве.

Так, по его словам, против военнослужащих Военно-морских сил Украины был применен таран украинского малого буксира "Яны Капу" российским кораблем "Дон" Пограничного управления ФСБ РФ; боевое применение 2 ракет российским многоцелевым истребителем Су-30; боевое применение 2 ракет российским разведывательно-ударным вертолетом Ка-52; применение россиянами крупнокалиберного корабельного вооружения (огонь велся по рубке, где находились моряки); штурм украинских кораблей российским спецназом с применением физического насилия к нашим моряков

"Шестой вид насилия продолжается и сейчас – это физическое и психологическое давление и незаконный арест всех 24 наших военных, а также отказ допуска и сокрытие информации о состоянии здоровья 3-х украинских задержанных, которые получили ранения в результате вооруженного российского нападения", - сказал О.Фролов.

Теги: #сбу #азовское_море #фролов
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