Чехия включила Украину в список безопасных стран

Министерство внутренних дел Чехии расширило список безопасных стран, включив в него Украину, сообщил посол Украины в этой республике Евгений Перебийнис.

"Этот список используется при рассмотрении просьб о предоставлении политического убежища. Отныне заявления на получение убежища в Чехии будут рассматриваться только от тех граждан Украины, которые прибыли из оккупированных Россией украинских регионов – Автономной Республики Крым и ОРДЛО. Обращение граждан из других регионов Украины автоматически считаться безосновательными", - написал Е.Перебийнис на своей странице в соцсети Фейсбук в четверг, ссылаясь на газету "Право".

Украинский посол процитировал министр внутренних дел Чехии Яна Гамачека: "Согласно проведенному нами анализу, Украина относится к странам, где Конституция обеспечивает основополагающие права и свободы, включая свободу передвижения, поэтому мы не видим причин для того, чтобы не включить ее в безопасных стран" .

В свою очередь, как проинформировал Е.Перебийнис, заместитель председателя комитета по иностранным делам Палаты депутатов парламента Чехии Ян Липавский отметил, что введение военного положения в некоторых регионах Украины сроком на один месяц "не является препятствием для того, чтобы считать Украину безопасной страной".