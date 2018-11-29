В БПП возмущены нападением на Гриценко и требуют скорейшего расследования инцидента

В партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность" выражают возмущение нападением на лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко и требуют скорейшего его расследования, а также привлечения к ответственности виновных, при этом обвиняют политика в эпатаже и черном пиаре.

"Нападение на сопровождение Анатолии Гриценко в Одессе вызывает естественное возмущение. "БПП "Солидарность" требует от правоохранительных органов быстрого расследования хулиганских действий в отношении Гриценко и привлечения к ответственности всех виновных", - говорится в заявлении пресс-службы партии, опубликованном на ее официальном сайте.

При этом в БПП заявляют, что заявления самого А.Гриценко, "который в течение считанных часов установил и исполнителей, и организаторов, и даже заказчика, вызывают удивление и разочарование".

В заявлении отмечается, что политик "не гнушается банальными приемами черного пиара". "Полковник, который во время войны России против Украины так и не нашел дорогу к военкомату и переждал у себя на даче все шесть волн мобилизации, прибегает сейчас к эпатажным и абсурдным заявлениям, чтобы снять максимум политических сливок с безусловно дерзкого и абсолютно неприемлемого инцидента в Одессе", - заявляют в партии.

Как сообщалось, лидера партии "Гражданская позиция" А.Гриценко забросали яйцами в Одессе перед входом на одну из местных радиостанций в среду, в результате произошедшей позднее стычки пострадал один из членов партии. Позднее А.Гриценко сообщил, что в результате нападения больше всего пострадали трое активистов партии, им потребовалась медицинская помощь.

В ночь на четверг пресс-служба партии "Гражданская позиция" сообщила, что установлен организатор и большинство исполнителей нападения в Одессе. В заявлении также отмечается, что на камерах наблюдения зафиксировано около 30 человек в масках спортивной внешности без опознавательных знаков, которые заранее ждали политика перед входом. "Организатор и большинство исполнителей нападения уже установлены. Заказчика искать не надо. Он известен. Недолго уже осталось, скоро наступит время отвечать перед судом не только исполнителям", - заявил А.Гриценко.