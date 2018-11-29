Украина настаивает на обсуждении агрессии РФ в Азовском море на постоянном совете ОБСЕ в Вене

Киев настаивает на обсуждении агрессии России против Украины в Азовском море на постоянном совете ОБСЕ в Вене в присутствии специального представителя Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Мартина Сайдика, сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель президента Украины по мирному урегулированию на Донбассе Ирина Геращенко.

"Украина настаивает на обсуждении провокации и агрессии против Украины со стороны РФ сегодня на постоянной совете ОБСЕ в Вене, в присутствии представителя ТКГ посла М.Сайдика (Мартина Сайдика - ИФ) и председателя СММ ОБСЕ посла Апакана (Эртурула Апакана - ИФ)", - написала И.Геращенко на своей странице в соцсети Фейсбук в четверг.

Она также отметила, что украинская сторона вместе с ОБСЕ инициировала встречу ТКГ в режиме видеоконференции по скайпу.

"Мы настаивали на проведении внеочередной встречи в скайп-режиме, чтобы обсудить дерзкий факт агрессии РФ против территориальной целостности Украины в Азово-Керченской акватории и немедленного освобождения военнопленных украинских моряков и возврата Украине незаконно захваченных судов, разблокировки навигации для украинских и иностранных судов в Азове, деэскалации напряжения, созданной агрессивными и провокационными действиями РФ", - написала она.

Однако, по словам И.Геращенко, российская сторона отказалась от такой скайп-конференции. "Это второй подряд отказ России садиться за стол переговоров и отвечать на вопросы агрессии", - указала она.