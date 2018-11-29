Политика

10:52 29.11.2018

Порошенко поздравил Зурабишвили с избранием на должность президента Грузии

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Порошенко поздравил Зурабишвили с избранием на должность президента Грузии

Президент Украины Петр Порошенко поздравил Саломе Зурабишвили с победой на выборах президента Грузии и выразил надежду на дальнейшее углубление стратегического партнерства между двумя странами.

"Искренне поздравляю Саломе Зурабишвили с избранием на должность президента Грузии. Желаю Вам всяческих успехов в служении Грузии ради демократического европейского развития страны и консолидации общества", - написал П.Порошенко на своей странице в микроблоге Твиттер в четверг.

"Убежден в дальнейшем углублении стратегического партнерства между нашими странами", - подчеркнул президент Украины.

Как сообщалось, ЦИК Грузии подсчитал 98,76% голосов избирателей, принявших участие во втором туре президентских выборов в Грузии, состоявшихся 28 ноября.

По данным ЦИК, после подсчета 98,76% проголосовавших избирателей кандидат в президенты Грузии Саломе Зурабишвили набрала - 59,61% голосов избирателей, а ее соперник кандидат в президенты от бывшей партии власти "Единое национальное движение" Григол Вашадзе - 40,39%.

Теги: #президент #грузия #порошенко #зурабишвили
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