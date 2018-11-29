Трамп намерен разобраться в причинах инцидента на Черном море, и надеется на участие в этом Европы

Президент США Дональд Трамп повторил, что ему "не нравится" задержание Россией трех украинских судов на Черном море, и он надеется разобраться в произошедшем.

"Мы посмотрим, мы собираемся разобраться в том, что же произошло. Мне не нравится инцидент, и мы получим доклад о том, что происходит", - заявил он газете New York Post.

Он призвал лидеров Германии и Франции присоединиться к этому процессу, не упомянув, каких действий он ждет от них.

В то же время, Д.Трамп заявил: "Есть вопрос, а было ли предупреждение (Украины о проходе судов - ИФ)? Сообщали ли они о проходе? Думаю, что существует система, действующая система".

Накануне Д.Трамп уже заявлял, что ему "не нравится" инцидент на Черном море и что он может отменить в связи с этим намеченную на полях G20 встречу с российским президентом Владимиром Путиным.