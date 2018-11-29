Политика

03:57 29.11.2018

Столтенберг и Таяни заявили об осуждении действий Кремля и призвали освободить украинских моряков и корабли немедленно

2 мин читать

Генсек НАТО Йенс Столтенберг и президент Европейского парламента Антонио Таяни после встречи со спикером Верховной Рады Украины Андреем Парубием заявили об осуждении действий Кремля и призвали освободить украинских моряков и корабли немедленно, сообщила пресс-служба аппарата Верховной Рады.

"Нет никаких оснований для того, чтобы Россия использовала военную силу против украинских кораблей и военнослужащих. Мы призываем Россию освободить украинских моряков и корабли, которые она захватила, без промедлений", - говорится в заявлении НАТО.

В документе отмечается, что "несмотря на то, что Россия использует военную силу против Украины в Азовском море и Керченском проливе, члены Альянса призывают Россию обеспечить беспрепятственный доступ в украинские порты и обеспечить свободу навигации".

"Мы подтверждаем нашу полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках международно-признанных границ и территориальных вод. Мы решительно осуждаем незаконную аннексию Крыма, которую мы не признаем и не станем признавать. Строительство России и частичное открытие моста Керченского пролива является еще одним нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины", - заявили члены Североатлантического Альянса.

Кроме того президент Европарламента А.Таяни во время открытия пленарной сессии также сделал заявление, в котором подчеркнул: "Мы требуем от правительства России уважения к их обязательствам и освобождения задержанных украинских военных".

"25 ноября украинские военные корабли и другие суда пытались пройти в Мариуполь через Керченский пролив, но российские корабли помешали им. Они обстреляли и захватили суда и 23 моряков, некоторые из них были ранены. Это - серьезная эскалация в регионе, из-за которой Украина на 30 дней ввела военное положение", - заявил А.Таяни.

Он также отметил, что территориальная целостность Украины является фундаментальной ценностью, а Россия не должна ограничивать украинским кораблям доступ к Азовскому морю и обязана уважать Конвенцию ООН по морскому навигации и соглашение с Украиной, подписанное в 2003 году".

А.Таяни также отметил, что во время встречи с председателем Верховной Рады А.Парубием он заверил, что Европейский парламент внимательно следит за ситуацией, сложившейся в результате действий России в Азовском море.

Теги: #осуждение #рф #украина #нато #ес
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Депутаты Запорожского горсовета не проголосовали за отмену ряда пророссийских решений, принятых предыдущей каденцией

Эрдоган обсудил с Путиным возможность посредничества по инциденту в Керченском проливе

Ключевые показатели госбюджета-2019 соответствуют согласованным с МВФ параметрам

Могерини назвала неприемлемым применение Россией силы в районе Керченского пролива

Порошенко: Совместными усилиями украинская дипломатия и диаспора донесла до международного сообщества правду об агрессии РФ

Киев передал Будапешту проект соглашения о взаимодействии для предотвращения случаев безгражданства и множественного гражданства

Запрос на телефонный разговор с Путиным от Порошенко был, но он не состоялся в связи с рядом факторов, заявляют в Кремле

Помпео в НАТО обсудит Украину и Россию в свете инцидента в Керченском проливе

Россия должна обеспечить беспрепятственный доступ к украинским портам

Задержанные РФ в Керченском проливе украинские моряки по статусу являются военнопленными, поэтому судить их нельзя – Климкин

ПОСЛЕДНЕЕ

Саломе Зурабишвили побеждает на президентских выборах в Грузии

Саломе Зурабишвили лидирует на выборах президента Грузии после подсчета более 93% голосов

Зурабишвили побеждает во втором туре президентских выборов в Грузии - данные опросов

Саакашвили отказался признать итоги президентских выборов в Грузии, призвал народ к неповиновению

Глава ЦИК считает, что могут возникать сложности с формированием избирательных комиссий во время выборов

В КС поступило конституционное представление 47 нардепов о конституционности процедуры выдвижения судей КС по квоте Рады

РФ должна немедленно освободить украинских моряков и разблокировать Керченский пролив – Домбровскис

Порошенко заявил, что использует военное положение для укрепления армии и госграниц

Порошенко заявил, что не намерен продлевать введенное на 30 дней военное положение

Гройсман об аресте россиянами украинских пленных моряков: это проявление дикости и мы мобилизуем все силы, чтобы вернуть ребят домой

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА