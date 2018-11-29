Столтенберг и Таяни заявили об осуждении действий Кремля и призвали освободить украинских моряков и корабли немедленно

Генсек НАТО Йенс Столтенберг и президент Европейского парламента Антонио Таяни после встречи со спикером Верховной Рады Украины Андреем Парубием заявили об осуждении действий Кремля и призвали освободить украинских моряков и корабли немедленно, сообщила пресс-служба аппарата Верховной Рады.

"Нет никаких оснований для того, чтобы Россия использовала военную силу против украинских кораблей и военнослужащих. Мы призываем Россию освободить украинских моряков и корабли, которые она захватила, без промедлений", - говорится в заявлении НАТО.

В документе отмечается, что "несмотря на то, что Россия использует военную силу против Украины в Азовском море и Керченском проливе, члены Альянса призывают Россию обеспечить беспрепятственный доступ в украинские порты и обеспечить свободу навигации".

"Мы подтверждаем нашу полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках международно-признанных границ и территориальных вод. Мы решительно осуждаем незаконную аннексию Крыма, которую мы не признаем и не станем признавать. Строительство России и частичное открытие моста Керченского пролива является еще одним нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины", - заявили члены Североатлантического Альянса.

Кроме того президент Европарламента А.Таяни во время открытия пленарной сессии также сделал заявление, в котором подчеркнул: "Мы требуем от правительства России уважения к их обязательствам и освобождения задержанных украинских военных".

"25 ноября украинские военные корабли и другие суда пытались пройти в Мариуполь через Керченский пролив, но российские корабли помешали им. Они обстреляли и захватили суда и 23 моряков, некоторые из них были ранены. Это - серьезная эскалация в регионе, из-за которой Украина на 30 дней ввела военное положение", - заявил А.Таяни.

Он также отметил, что территориальная целостность Украины является фундаментальной ценностью, а Россия не должна ограничивать украинским кораблям доступ к Азовскому морю и обязана уважать Конвенцию ООН по морскому навигации и соглашение с Украиной, подписанное в 2003 году".

А.Таяни также отметил, что во время встречи с председателем Верховной Рады А.Парубием он заверил, что Европейский парламент внимательно следит за ситуацией, сложившейся в результате действий России в Азовском море.