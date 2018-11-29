Политика

02:16 29.11.2018

Эрдоган обсудил с Путиным возможность посредничества по инциденту в Керченском проливе

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в телефонной беседе с президентом России Владимиром Путиным обсуждался вопрос посреднической роли Турции в деле урегулирования конфликта России и Украины в Черном море.

"В ходе беседы с господином Путиным этот вопрос (инцидента в Керченском проливе - ИФ) обсуждался, в том числе обсуждался и вопрос о нашей роли как посредника", - сообщил он журналистам в аэропорту перед отлетом на саммит G20.

Президент Турции отметил, что обсуждение проблемы планируется продолжить на встрече на полях саммита.

Он заявил, что на встрече в рамках саммита "двадцатки" с президентом США Дональдом Трампом намерен обсудить проблему сирийского Манбиджа.

Манбидж был освобожден от группировки ИГ курдскими вооруженными формированиями, которые Анкара называет террористическими, а США рассматривают в качестве союзников в борьбе с террористами в Сирии и Ираке.

Теги: #турция #украина #посредничество #россия
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