Эрдоган обсудил с Путиным возможность посредничества по инциденту в Керченском проливе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в телефонной беседе с президентом России Владимиром Путиным обсуждался вопрос посреднической роли Турции в деле урегулирования конфликта России и Украины в Черном море.

"В ходе беседы с господином Путиным этот вопрос (инцидента в Керченском проливе - ИФ) обсуждался, в том числе обсуждался и вопрос о нашей роли как посредника", - сообщил он журналистам в аэропорту перед отлетом на саммит G20.

Президент Турции отметил, что обсуждение проблемы планируется продолжить на встрече на полях саммита.

Он заявил, что на встрече в рамках саммита "двадцатки" с президентом США Дональдом Трампом намерен обсудить проблему сирийского Манбиджа.

Манбидж был освобожден от группировки ИГ курдскими вооруженными формированиями, которые Анкара называет террористическими, а США рассматривают в качестве союзников в борьбе с террористами в Сирии и Ираке.