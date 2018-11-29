Политика

01:44 29.11.2018

Ключевые показатели госбюджета-2019 соответствуют согласованным с МВФ параметрам

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Ключевые показатели госбюджета-2019 соответствуют согласованным с МВФ параметрам

Президент Украины Петр Порошенко в телефонном разговоре с директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард обсудил ключевые показатели государственного бюджета.

"Согласно с предварительными оценками МВФ, ключевые показатели Государственного бюджета Украины на 2019 год соответствуют согласованным с Фондом параметрам", - написал П.Порошенко на странице в соцсети Фейсбук в ночь на четверг.

К.Лагард подтвердила, что МВФ готов предоставить соответствующую техническую помощь Украине в вопросе реформирования фискальной политики и налогового администрирования.

Кроме того, П.Порошенко отдельно подчеркнул, что введение военного положения не повлияет на взаимодействие с МВФ.

Теги: #президент #помощь #украина #мвф
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