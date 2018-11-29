Политика

00:38 29.11.2018

Саломе Зурабишвили лидирует на выборах президента Грузии после подсчета более 93% голосов

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Саломе Зурабишвили лидирует на выборах президента Грузии после подсчета более 93% голосов

Поддерживаемая правящей партией "Грузинская мечта" независимый кандидат в президенты Саломе Зурабишвили после подсчета более 93% голосов избирателей уверенно лидирует во втором туре президентских выборов в Грузии.

По данным ЦИК, на данный момент уже подсчитано 93,01% голосов (с 3446 избирательных участков из 3705). С.Зурабишвили набирает 59,56%, а кандидат от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Григол Вашадзе - 40,44%.

Теги: #данные #грузия #цик #выборы
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Интерфакс-Украина
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