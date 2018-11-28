Политика

22:53 28.11.2018

Порошенко: Совместными усилиями украинская дипломатия и диаспора донесла до международного сообщества правду об агрессии РФ

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Порошенко: Совместными усилиями украинская дипломатия и диаспора донесла до международного сообщества правду об агрессии РФ

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что совместными усилиями украинская дипломатия и диаспора донесла до международного сообщества правду об акте агрессии России против Украины.

"Активная глобальная дезинформационная кампания Кремля по переложению ответственности за керченский инцидент на Украину потерпела фиаско. Совместными усилиями президента, правительства, парламента, всей украинской дипломатической машины и диаспоры нам удалось донести до международного сообщества правду об акте агрессии России против Украины, о бесчеловечной морской охоте на украинских моряков, об очередных циничных преступлениях Кремля", - написал глава Украинского государства на своей странице в соцсети Фейсбук в среду.

П.Порошенко также поблагодарил европейских союзников за позицию в защите Украины и осуждение применения силы Российской Федерацией против украинских моряков в акватории Черного моря и Керченском проливе вопреки действующим двусторонним соглашениям и международному праву.

"Призываю страны ЕС перейти от деклараций к реальным шагам и принять все необходимые меры воздействия на агрессора, включая ужесточение санкций, чтобы прекратить "ползучую аннексию" Россией Азовского моря и Керченского пролива и восстановить территориальную целостность Украины", - написал П.Порошенко.

Кроме того, президент позитивно оценил консолидированный призыв Евросоюза к Кремлю об обеспечении немедленного и безусловного освобождения украинских моряков и кораблей, а также беспрепятственный и свободный проход Керченским проливом в соответствии с международным правом.

"Ожидаю также решительную консолидированную реакцию с оценкой преступного поведения агрессора со стороны стран Большой семерки", - подчеркнул глава Украинского государства.

Теги: #президент #украина #агрессия_рф
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