Политика

18:57 28.11.2018

Зурабишвили побеждает во втором туре президентских выборов в Грузии - данные опросов

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Зурабишвили побеждает во втором туре президентских выборов в Грузии - данные опросов

Во втором туре президентских выборов в Грузии побеждает независимый кандидат Саломе Зурабишвили. Об этом свидетельствуют результаты опросов общественного мнения (экзит-полов).

По данным "Гэллап интернешнл" (по заказу грузинского телеканала "Имеди") С.Зурабишвили, которую поддерживает правящая партия "Грузинская мечта", набирает 58% голосов, а ее соперник Григол Вашадзе, выдвинутый оппозиционным объединением "Сила в единстве" и бывшей партией власти "Единое национальное движение", - 42% голосов. Эти данные получены на 18:00 по тбилисскому времени, то есть за 2 часа до закрытия избирательных участков, в результате опроса 10 тысяч избирателей.

Согласно другому экзит-полу, проведенному компанией "Эдисон Рисерч" (по заказу телеканала "Рустави-2"), С.Зурабишвили побеждает с 55% голосов. Соответственно, согласно этому вопросу, Г.Вашадзе набирает 45% голосов.

"Рустави-2" сообщает, что это также не окончательные данные экзит-пола, а данные на 17:00.

Окончательные данные опросов по состоянию на 20:00, когда закрылись избирательные участки, будут опубликованы в ближайшие часы.

 

Теги: #президент #грузия #выборы
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