Политика

18:52 28.11.2018

Глава ЦИК считает, что могут возникать сложности с формированием избирательных комиссий во время выборов

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Глава ЦИК считает, что могут возникать сложности с формированием избирательных комиссий во время выборов

 Глава Центральной избирательной комиссии Украины Татьяна Слипачук признает, что при формировании избирательных комиссий во время президентских выборов 2019 года могут возникать сложности.

"Это очень важный вопрос. В отношении избирательных комиссий сложности будут серьезные, как мне кажется. Часть из них мы постараемся нивелировать, но, наверное, полностью нельзя будет снять эти риски", - сказала она в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Т.Слипачук отметила, что если на выборах президента будет большое количество кандидатов, то это приведет к увеличению количества членов комиссий в соответствии с законодательством.

"То есть, нет их верхнего количественного предела, и это проблема. Плюс часто кандидаты меняют своих членов комиссий, и эта ротация за избирательный период может проходить три, четыре, пять, шесть раз. И особенно эта ситуация проблемная, если меняется руководство комиссии", - подчеркнула она.

Полный текст интервью Т.Слипачук будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина" в открытом доступе.

Теги: #слипачук #цвк #выборы
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