В КС поступило конституционное представление 47 нардепов о конституционности процедуры выдвижения судей КС по квоте Рады

В Конституционный суд Украины поступило конституционное представление 47 народных депутатов относительно конституционности некоторых положений закона Украины "О регламенте Верховной Рады Украины" относительно процедуры выдвижения судей Конституционного суда по квоте Верховной Рады.

Как сообщается в среду на сайте КС, депутаты просят рассмотреть на соответствие Конституции Украины положений второго предложения абзаца 1 ч.3, абзаца 2 ч.3, ч.4 ст.208-4 закона Украины "О Регламенте Верховной Рады Украины" от 10 февраля 2010 года.

Текст конституционного представления размещен на официальном сайте Суда в рубрике "На рассмотрении суда".

Ранее в этот день сообщалось, что 47 народных депутатов обращаются в Конституционный суд относительно конституционности процедуры выдвижения судей КС по квоте парламента.

Так, народный депутат Украины Виктория Пташник (фракция "Самопомич") на пресс-конференции в среду в Киеве рассказала, что после принятия закона о КС, который, в частности, предусматривает порядок рассмотрения кандидатов, принимающих участие в конкурсе на судей, Верховная Рада детализировала нормы в Регламенте парламента. Эти нормы предусматривают, что кандидатов на конкурс в КС могут выдвигать парламентские фракции и группы.

По ее словам, это обязало кандидатов на должности судей познакомиться с депутатами для дальнейшего участия в конкурсе, что по сути нивелировало саму идею проведения конкурса и поставило кандидатов в политическую зависимость от парламентариев.

"Нельзя потом таких судей считать политически нейтральными, ведь они общаются с народными депутатами, возможно, что-то обещают за то, что народные депутаты потом выдвигают их на этот конкурс", - отметила В.Пташник.

В связи с этим, как подчеркнула депутат, в парламенте было собрано 47 подписей депутатов под конституционным представлением в КС, "чтобы признать неконституционными положения Регламента Верховной Рады, которые говорят о том, что кандидатов на должности судей КС должны выдвигать только депутатские фракции, группы или внефракционные народные депутаты".