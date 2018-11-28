Политика

18:40 28.11.2018

РФ должна немедленно освободить украинских моряков и разблокировать Керченский пролив – Домбровскис

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РФ должна немедленно освободить украинских моряков и разблокировать Керченский пролив – Домбровскис

Российская Федерация должна немедленно освободить украинские экипажи и судна и сделать свободным для судоходства Керченский пролив, заявил вице-президент Европейской Комиссии, еврокомиссар по вопросам евро и социального диалога, еврокомиссар по финансовой стабильности Валдис Домбровскис.

"События в Азовском море за последние дни недопустимы и мы ожидаем, что Россия немедленно освободит украинские суда и их команды. Мы ожидаем, что Россия восстановит свободный проход через в Керченский пролив. Подобной агрессии не место в Европе, Украине", - написал В.Домбровскис в своем микроблоге в Твиттер в среду.

Теги: #домбровскис #еврокомиссия #азовское_море
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