Политика

18:09 28.11.2018

Порошенко заявил, что использует военное положение для укрепления армии и госграниц

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Порошенко заявил, что использует военное положение для укрепления армии и госграниц

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что использует военное положение для укрепления армии и границ государства.

"Я сейчас будут использовать возможности, которые мне как верховному главнокомандующему предоставлены законом о военном положении для укрепления Вооруженных сил… Я буду делать все возможное, чтобы провести необходимые решения, чтобы качественно подготовить армию", - сказал П.Порошенко на встрече с активом Черниговской области в среду.

Он рассказал, что будет укреплено побережье Азовского моря, чтобы не допустить штурма с побережья. По его мнению, такая угроза есть, поскольку Россия перебрасывает свои корабли со всех флотов в Черное и Азовское моря.

"Да, будет проведена передислокация военных частей. Куда? Не ваше, россияне, дело. Да, будет ограничена фотосъемка передвижения военных частей… будут выдвинуты боевые бригады вдоль границы. Да, мы укрепим границы Черниговской области…Область надо защищать, поскольку граница с Россией не является границей дружбы, а это наиболее опасная граница", - рассказал президент.

При этом он подчеркнул, что "никаких ограничений конституционных прав и свобод не произойдет", не будет тотальной мобилизации, цензуры СМИ, запрета политических партий, допустив, что это разочарует страну-агрессора.

Президент также отметил, что президентские выборы состояться в срок, предусмотренный законом (31 марта 2019 года – ИФ), и не будут перенесены.

"Единственный человек, который выиграет от того, чтобы отложить выборы – нам известен. Его имя Путин. И мы не дадим ни одного шанса ему победить объединенную мощную украинскую нацию", - сказал П.Порошенко.

Теги: #порошенко #военное_положение
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