Киев передал Будапешту проект соглашения о взаимодействии для предотвращения случаев безгражданства и множественного гражданства

В Киеве состоялись комплексные украинско-венгерские консультации по консульско-правовым вопросам, одним из ключевых вопросов повестки дня которых была выработка механизмов взаимодействия Украины и Венгрии во избежание случаев безгражданства и множественного гражданства.

"Как отметил в начале встречи государственный секретарь МИД Андрей Заяц, стороны должны перевести этот вопрос из политической в правовую плоскость. По результатам обсуждения на рассмотрение венгерской стороны передан проект Соглашения, направленного на налаживание взаимодействия сторон для предотвращения случаев безгражданства и множественного гражданства", - сообщает пресс-служба МИД Украины в среду.

В ходе консультаций стороны также обсудили вопросы взаимодействия по защите прав и интересов граждан, отмечено надлежащее функционирование "безвиза" между Украиной и ЕС, малого пограничного движения между Украиной и Венгрией, а также достигнуты практические договоренности в консульско-правовой сфере.

"Нынешние консультации стали очередной важной вехой в развитии двустороннего диалога между Украиной и Венгрией", - отметили в МИД Украины.