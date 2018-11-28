Гройсман об аресте россиянами украинских пленных моряков: это проявление дикости и мы мобилизуем все силы, чтобы вернуть ребят домой

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман осудил арест в оккупированном Российской Федерацией Крыму плененных украинских военных моряков и заявил, что украинская сторона мобилизует все усилия для того, чтобы освободить их и вернуть домой.

"Россия в очередной раз нагло и цинично нарушает все нормы права и общественной морали. Арест наших моряков - это издевательство, присущее только тоталитарным диктаторским режимам. Мы осуждаем это проявление дикости и мобилизуем все силы, чтобы вернуть ребят домой", - написал В.Гройсман в своей странице в соцсети Фейсбук в среду.