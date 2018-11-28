Порошенко представил нового главу Черниговской ОГА Александра Мисника
Президент Украины Петр Порошенко представил областному активу нового главу Черниговской областной государственной администрации Александра Мисника.
"Хочу сказать, что Александр, где родился, там и пригодился. Он из Черниговской области и имеет амбициозные планы", - сказал П.Порошенко во время представления А.Мисника областному активу в среду.
Президент подчеркнул, что доверяет А.Миснику.
П.Порошенко также добавил, что жизненный путь нового главы ОГА убеждает его, что будут организованы решительные шаги в направлении развития региона.
"Уверен, что вам по плечу и те непростые задачи, которые сейчас стоят, исходя из политической обстановки, как внутренней, так и внешней", - подчеркнул глава государства.
Александр Мисник, 1971 года рождения, имеет высшее образование. На местных выборах в 2015 году баллотировался от партии "БПП "Солидарность"" в Менский районный совет.
Ранее занимал должность главы Менской районной государственной администрации (Черниговская область).