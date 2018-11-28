Порошенко представил нового главу Черниговской ОГА Александра Мисника

Президент Украины Петр Порошенко представил областному активу нового главу Черниговской областной государственной администрации Александра Мисника.

"Хочу сказать, что Александр, где родился, там и пригодился. Он из Черниговской области и имеет амбициозные планы", - сказал П.Порошенко во время представления А.Мисника областному активу в среду.

Президент подчеркнул, что доверяет А.Миснику.

П.Порошенко также добавил, что жизненный путь нового главы ОГА убеждает его, что будут организованы решительные шаги в направлении развития региона.

"Уверен, что вам по плечу и те непростые задачи, которые сейчас стоят, исходя из политической обстановки, как внутренней, так и внешней", - подчеркнул глава государства.

Александр Мисник, 1971 года рождения, имеет высшее образование. На местных выборах в 2015 году баллотировался от партии "БПП "Солидарность"" в Менский районный совет.

Ранее занимал должность главы Менской районной государственной администрации (Черниговская область).