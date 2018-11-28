Политика

17:01 28.11.2018

Запрос на телефонный разговор с Путиным от Порошенко был, но он не состоялся в связи с рядом факторов, заявляют в Кремле

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 Помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил, что президент Украины Петр Порошенко запрашивал телефонный разговор с главой российского государства Владимиром Путиным в связи с инцидентом в Керченском проливе, однако с учетом целого ряда факторов такая беседа не состоялась.

"Могу сказать, что запрос был, но разговор не состоялся. Запрос - был, а разговора не было", - сказал Ю.Ушаков журналистам в среду.

По его словам, "при подготовке такого рода контактов оценивается целый ряд факторов, в частности, совместимость графиков, также анализ целей, которые та или иная сторона ставит перед таким разговором".

"Вот, с учетом этого, запрос был, а разговора не было", - добавил Ю.Ушаков.

Как сообщалось, интервью украинским телеканалам 27 ноября вечером П.Порошенко сообщил, что после захвата судов Военно-Морских сил ВСУ близ Керченского пролива пытался провести телефонный разговор с В.Путиным, однако Киев не получил от Москвы ответа на данный запрос. "Я ночью заказал разговор с президентом России Путиным – мы не получили ответа", - сказал П.Порошенко в интервью.

Он также сообщил, что из-за этого был вынужден обратиться к канцлеру Германии Ангеле Меркель с тем, чтобы она поговорила с В.Путиным о немедленном освобождении плененных россиянами украинских военнослужащих.

Теги: #рф #порошенко #азовское_море #путин
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