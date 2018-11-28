Политика

16:39 28.11.2018

Кабмин Украины реализует фундаментальные реформы, и они нуждаются в поддержке, - Гройсман на встрече с главой Минфина ФРГ

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Кабмин Украины реализует фундаментальные реформы, и они нуждаются в поддержке, - Гройсман на встрече с главой Минфина ФРГ

Правительство Украины реализует целый ряд фундаментальных реформ, на которые не решались в течение последних десятилетий из-за сложности процессов. И поэтому поддержка стран-партнеров является сверхважной, сказал украинский премьер-министр Владимир Гройсман во время встречи с вице-канцлером - министром финансов ФРГ Олафом Шольцем.

Как сообщает пресс-служба украинского Кабмина, в рамках встречи с О.Шольцем глава правительства подчеркнул, что усиление агрессии со стороны России требует от Украины не только решительных политических шагов, но и взвешенной и последовательной экономической политики. В том числе, в контексте продолжения уже начатых реформ в образовании, здравоохранении, пенсионной системе, децентрализации.

"Моим правительством уже принят ряд решений, на которые предыдущие правительственные команды не могли решиться. Среди них - реформа энергосектора и выравнивание цены на газ, назначение наблюдательных советов в ведущих государственных предприятиях, изменение государственного аппарата в рамках реформы государственного управления", - сказал В.Гройсман.

Приоритетами на следующие периоды определены обеспечение экономического роста, дальнейшее оживление деловой активности из-за улучшения инвестиционного климата, обеспечения верховенства права и противодействие коррупции, восстановления безопасности государства и граждан.

Правительство, по словам премьер-министра, рассчитывает привлекать как можно больший объем инвестирования. Во время встречи глава правительства представил вице-канцлеру новоназначенного министра финансов Украины Оксану Маркарову.

Эти переговоры открыли рабочий визит главы правительства в ФРГ. Во время визита В.Гройсман встретится с руководством страны, ведущими немецкими политиками, а также совместно с федеральным канцлером Ангелой Меркель откроет Третий немецко-украинский деловой форум.

Теги: #гройсман #реформы #германия
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