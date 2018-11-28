Политика

16:38 28.11.2018

Меркель хочет обсудить с Трампом эскалацию в Керченском проливе и новые санкции против РФ

1 мин читать
Меркель хочет обсудить с Трампом эскалацию в Керченском проливе и новые санкции против РФ

Канцлер ФРГ Ангела Меркель хотела бы обсудить с американским лидером Дональдом Трампом на полях саммита G20 вопросы, связанные с ростом напряженности в отношениях Украины и России в связи с инцидентом в Керченском проливе, передает в среду агентство Bloomberg.

По его данным, такое сообщение распространила газета Rheinische Post со ссылкой на источники.

В частности, германский канцлер хочет поднять тему потенциальных новых ограничительных мер против России. Также А.Меркель может затронуть с Д.Трампом темы трансатлантических отношений и проблемы окружающей среды.

Саммит G20 запланирован на 30 ноября - 1 декабря, он состоится в аргентинской столице Буэнос-Айресе.

Теги: #трамп #санкции_против_рф #меркель
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Парубий призвал Европарламент увеличить срок действия санкций против РФ и усилить их

Трамп: США и Европа недовольны происходящим между РФ и Украиной

Трамп считает, что условия Brexit выгодны Брюсселю, а не Лондону

Порошенко и Меркель договорились продолжить украинско-немецкие консультации для разрешения ситуации в Азовском море

Туск заверил Порошенко, что приложит усилия для консолидации позиции ЕС по поддержке Украины и продлении санкций против РФ

В Европарламенте обсудят возможность санкций против РФ из-за агрессии в Керченском проливе

Трамп поблагодарил себя за падение цен на нефть

Меркель не знает, что будет, если британский парламент не согласует сделку по Brexit

Меркель и Гройсман встретятся 29 ноября в Берлине

Иванка Трамп использовала личную почту для переписки с Белым домом

ПОСЛЕДНЕЕ

Порошенко заявил, что не намерен продлевать введенное на 30 дней военное положение

Гройсман об аресте россиянами украинских пленных моряков: это проявление дикости и мы мобилизуем все силы, чтобы вернуть ребят домой

Порошенко представил нового главу Черниговской ОГА Александра Мисника

Запрос на телефонный разговор с Путиным от Порошенко был, но он не состоялся в связи с рядом факторов, заявляют в Кремле

Кабмин Украины реализует фундаментальные реформы, и они нуждаются в поддержке, - Гройсман на встрече с главой Минфина ФРГ

Закон о военном положении и постановление о выборах опубликованы в электронной версии "Голоса Украины"

Защита Госреестра избирателей от киберугроз является одним из приоритетов ЦИК - Слипачук

ОБСЕ передала ЦИК оборудование и программное обеспечение для усиления кибербезопасности выборов

Харьковский горсовет просит Раду позволить переселенцам голосовать на местных выборах

Порошенко договорился с Эрдоганом об обсуждении украинского вопроса на саммите G20

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА