Меркель хочет обсудить с Трампом эскалацию в Керченском проливе и новые санкции против РФ

Канцлер ФРГ Ангела Меркель хотела бы обсудить с американским лидером Дональдом Трампом на полях саммита G20 вопросы, связанные с ростом напряженности в отношениях Украины и России в связи с инцидентом в Керченском проливе, передает в среду агентство Bloomberg.

По его данным, такое сообщение распространила газета Rheinische Post со ссылкой на источники.

В частности, германский канцлер хочет поднять тему потенциальных новых ограничительных мер против России. Также А.Меркель может затронуть с Д.Трампом темы трансатлантических отношений и проблемы окружающей среды.

Саммит G20 запланирован на 30 ноября - 1 декабря, он состоится в аргентинской столице Буэнос-Айресе.