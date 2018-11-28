Политика

15:07 28.11.2018

Закон о военном положении и постановление о выборах опубликованы в электронной версии "Голоса Украины"

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Закон о военном положении и постановление о выборах опубликованы в электронной версии "Голоса Украины"

Специальный выпуск официальной газеты Верховной Рады "Голос Украины" №226 с текстом закона об утверждении указа президента Украины "О введении военного положения в Украине" и постановления парламента "О назначении очередных выборов президента Украины" опубликованы на сайте издания в среду.

Вместо опубликованного выпуска №225 за 28 ноября на сайте "Голоса Украины" был опубликован сдвоенный выпуск №225-226, который представляет собой предыдущий, дополненный спецвыпуском. Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в редакции газеты, в настоящее время готовится также бумажная версия.

"У нас печатается спецвыпуск. Только-только отдали в типографию. Скоро будет бумажный вариант", - сказал собеседник агентства.

Также выпуск содержит текст постановления Верховной Рады об обращении украинского парламента к ООН, Европейскому парламенту, ПАСЕ, Парламентской ассамблее НАТО, Парламентской ассамблее ОБСЕ, Парламентской ассамблее ГУАМ, национальным парламентам стран мира в связи с очередным актом агрессии РФ против Украины. Опубликован и сам текст обращения.

Ранее в среду президент Украины Петр Порошенко подписал закон "Об утверждении указа президента Украины "О введении военного положения в Украине". Документом предусматривается, что военное положение вводится на 30 суток, до 26 декабря, в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории.

В законе также содержится норма о том, что в период военного положения частичная мобилизация объявляется президентом в сроки и в объемах в соответствии с угрозами национальной безопасности и обороны Украины .

Военное положение действует до 14.00 26 декабря 2018 года.

В тексте закона "Об утверждении указа президента Украины "О введении военного положения в Украине" говорится: "Этот закон немедленно объявляется через средства массовой информации и вступает в действие с дня его опубликования".

Теги: #закон #военное_положение #голос_украины
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