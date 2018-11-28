Защита Госреестра избирателей от киберугроз является одним из приоритетов ЦИК - Слипачук

Центральная избирательная комиссия серьезно занимается вопросом защиты Государственного реестра избирателей от потенциальных киберугроз, отмечает глава ЦИК Татьяна Слипачук.

"Мы видим, что многое из существующего оборудования уже исчерпало свой гарантийный срок. Госреестр избирателей и система "Выборы" уже давно конструировались, а оборудование, которое стоит, было поставлено в 2002, 2005, 2007 годах и т.д. Сейчас все меняется и угрозы другие", - сказала она в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Т.Слипачук указала, что реестр избирателей и система "Выборы" постоянно проходят мониторинг и аудит соответствующими службами на предмет наличия уязвимостей.

Глава ЦИК подчеркнула важность решения Верховной Рады о перераспределении бюджетных средств для приобретения ЦИК оборудования и программного обеспечения, которые позволят защитить Госреестр избирателей от киберугроз.

"Одной из возможностей организовать закупку был Трастовый фонд НАТО. В силу ряда обстоятельств, она пока не пошла. Сейчас участники фонда объединились в спонсорский пул, и мы осуществляем закупку, в том числе, с помощью ОБСЕ и IFES. Благодаря этому мы скоро получим и новый софт. По пулам доноров мы покупаем большой объем оборудования. Закупка будет серьезная – свыше 27 млн грн. Мы надеемся его получить где-то до середины января и успеем установить. Так что этот процесс запущен, и мы сейчас максимально его ускорили", - рассказала она.

Т.Слипачук также отметила, что, как и на предыдущих выборах, есть договоренности со Службой безопасности Украины и Госспецсвязью, которые будут отдельно проверять, тестировать и мониторить многие вопросы.

Полный текст интервью Т.Слипачук будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина" в открытом доступе.