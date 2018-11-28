Политика

14:21 28.11.2018

Защита Госреестра избирателей от киберугроз является одним из приоритетов ЦИК - Слипачук

2 мин читать
Защита Госреестра избирателей от киберугроз является одним из приоритетов ЦИК - Слипачук

Центральная избирательная комиссия серьезно занимается вопросом защиты Государственного реестра избирателей от потенциальных киберугроз, отмечает глава ЦИК Татьяна Слипачук.

"Мы видим, что многое из существующего оборудования уже исчерпало свой гарантийный срок. Госреестр избирателей и система "Выборы" уже давно конструировались, а оборудование, которое стоит, было поставлено в 2002, 2005, 2007 годах и т.д. Сейчас все меняется и угрозы другие", - сказала она в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Т.Слипачук указала, что реестр избирателей и система "Выборы" постоянно проходят мониторинг и аудит соответствующими службами на предмет наличия уязвимостей.

Глава ЦИК подчеркнула важность решения Верховной Рады о перераспределении бюджетных средств для приобретения ЦИК оборудования и программного обеспечения, которые позволят защитить Госреестр избирателей от киберугроз.

"Одной из возможностей организовать закупку был Трастовый фонд НАТО. В силу ряда обстоятельств, она пока не пошла. Сейчас участники фонда объединились в спонсорский пул, и мы осуществляем закупку, в том числе, с помощью ОБСЕ и IFES. Благодаря этому мы скоро получим и новый софт. По пулам доноров мы покупаем большой объем оборудования. Закупка будет серьезная – свыше 27 млн грн. Мы надеемся его получить где-то до середины января и успеем установить. Так что этот процесс запущен, и мы сейчас максимально его ускорили", - рассказала она.

Т.Слипачук также отметила, что, как и на предыдущих выборах, есть договоренности со Службой безопасности Украины и Госспецсвязью, которые будут отдельно проверять, тестировать и мониторить многие вопросы.

Полный текст интервью Т.Слипачук будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина" в открытом доступе.

Теги: #слипачук #киберугроза #цик
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

ОБСЕ передала ЦИК оборудование и программное обеспечение для усиления кибербезопасности выборов

Глава ЦИК: Последствия военного положения на проведение выборов в Украине можно обсуждать только после принятия Радой решения

47 партий примут участие в местных выборах 23 декабря

В работе ЦИК есть прогресс и реакция на критику - "Опора"

В ЦИК призывают субъектов избирательного процесса воздерживаться от преждевременной агитации

На президентские выборы в бюджете запланировано 2,35 млрд грн

Глава ЦИК выступает за внесение точечных изменений в закон о выборах президента для урегулирования ряда вопросов

ЦИК готовится к возможным "гибридным атакам" на выборах - Слипачук

ЦИК готова к применению закона об избирательных правах переселенцев в случае его принятия

Номерные пломбы ЦИК Украины выявили на КПВВ пограничники в следовавшем с оккупированной территории Донбасса автомобиле

ПОСЛЕДНЕЕ

Закон о военном положении и постановление о выборах опубликованы в электронной версии "Голоса Украины"

Харьковский горсовет просит Раду позволить переселенцам голосовать на местных выборах

Порошенко договорился с Эрдоганом об обсуждении украинского вопроса на саммите G20

МИД Эстонии в связи с керченским инцидентом вызвал посла РФ, призвал освободить украинских моряков

Харьковский горсовет утвердил заместителем мэра Овинникову, подозреваемую по делу о выделении земли

Порошенко подписал закон об утверждении указа о введении военного положения

Правительство Украины создало Министерство по делам ветеранов

Парубий подписал постановление о назначении президентских выборов на 31 марта 2019 года

Парубий подписал принятый Радой закон об утверждении указа о введении военного положения и направил на подпись президенту

Помпео в НАТО обсудит Украину и Россию в свете инцидента в Керченском проливе

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА