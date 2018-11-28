Политика

13:36 28.11.2018

ОБСЕ передала ЦИК оборудование и программное обеспечение для усиления кибербезопасности выборов

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ОБСЕ передала ЦИК оборудование и программное обеспечение для усиления кибербезопасности выборов

 Центральная избирательная комиссия получила комплекс оборудования и программного обеспечения, предоставленного координатором проектов ОБСЕ в Украине с целью усиления защиты Государственного реестра избирателей от киберугроз.

"Это стало важным шагом среди мер, предпринимаемых комиссией для усиления кибербезопасности администрирования выборов в Украине в рамках подготовки к общенациональным выборам 2019 года", - сообщает в среду пресс-служба ЦИК.

В частности, ЦИК были переданы системы для комплексной технической защиты сети Госреестра избирателей. "Они позволят выявлять угрозы, предотвращать вторжения и реагировать на возможные кибератаки. В ближайшее время сотрудники Службы распорядителя Госреестра пройдут соответствующее обучение для управления указанными системами", - отмечают в комиссии.

Руководитель Службы распорядителя Госреестра избирателей Александр Стельмах отметил, что такие меры обеспечат внедрение дополнительных элементов системы, которые касаются непосредственно защиты информации.

По его словам, в рамках такого комплексного решения система может реагировать на угрозы и аномалии на разных уровнях – рабочего места, сети, серверов, а также на различные спектры угроз – вирусную угрозу, спам, атаки с внешних сетей, вторжение и т.п.

Поставка указанного оборудования осуществлена в рамках проекта "Усиление кибербезопасности и прозрачности избирательных процессов в Украине", которая реализуется Координатором проектов ОБСЕ при финансовой поддержке правительства Норвегии и миссии США в ОБСЕ.

Теги: #оборудование #обсе #кибербезопасность #цик
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