Политика

13:13 28.11.2018

Харьковский горсовет просит Раду позволить переселенцам голосовать на местных выборах

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Харьковский горсовет просит Раду позволить переселенцам голосовать на местных выборах

Харьковский горсовет выступает за предоставление права вынужденным переселенцам голосовать на местных выборах и выбирать органы местного самоуправления по месту своего фактического проживания.

"Просим вас безотлагательно рассмотреть проект закона №6240 "О внесении изменений в некоторые законы Украины" (относительно избирательных прав внутренне перемещенных лиц и других мобильных внутри страны граждан)", - говорится в обращении к спикеру Верховной Рады Андрею Парубию, принятом депутатами горсовета на сессии в среду.

Авторы документа отмечают, что около 4% украинских избирателей, взятых на учет как внутренне перемещенные лица, четвертый год не могут воспользоваться своим правом голоса на местных выборах из-за неурегулированности законодательства. "Внутренне перемещенные лица, которые являются новыми членами наших территориальных громад, не могут голосовать на местных выборах и выбирать органы местного самоуправления по месту своего фактического проживания", - говорится в обращении.

В документе указано, что по состоянию на 15 ноября 2018 года в Харькове на учете в райуправлениях труда и соцзащиты населения состоят 87,2 тыс. внутренне перемещенных лиц, в том числе 13,4 тыс. детей.

По мнению авторов обращения, внесение изменений в законодательство, которые позволят переселенцам голосовать на местных выборах, будет способствовать не только реализации их избирательных прав, но и интеграции внутренне перемещенных лиц в новые территориальные громады.

Теги: #переселенцы #выборы #харьков #горсовет
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Интерфакс-Украина
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