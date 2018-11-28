Политика

12:54 28.11.2018

Порошенко договорился с Эрдоганом об обсуждении украинского вопроса на саммите G20

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Порошенко договорился с Эрдоганом об обсуждении украинского вопроса на саммите G20

Президент Украины Петр Порошенко и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре обсудили акт агрессии России против Украины в акватории Керченского пролива и договорились о том, что президент Турции поднимет украинский вопрос на саммите G20 в Буэнос-Айресе.

"Собеседники договорились, что президент Турции поднимет украинский вопрос в Буэнос-Айресе на саммите G20", - сообщает пресс-служба главы Украинского государства.

П.Порошенко проинформировал Р.Т.Эрдогана о дерзком акте агрессии России против Украины в акватории Керченского пролива и действиях Украины в ответ, в частности, о введении режима военного положения. Он также призвал президента Турции усилить давление на Россию для освобождения украинских моряков и кораблей.

В свою очередь, Р.Т.Эрдоган осудил эскалацию и агрессивные действия РФ против Украины.

Саммит G20 пройдет в Буэнос-Айресе (Аргентина) с 30 ноября по 1 декабря.

Теги: #порошенко #эрдоган #g20
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