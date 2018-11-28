Политика

12:45 28.11.2018

МИД Эстонии в связи с керченским инцидентом вызвал посла РФ, призвал освободить украинских моряков

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МИД Эстонии в связи с керченским инцидентом вызвал посла РФ, призвал освободить украинских моряков

 В МИД Эстонии в среду вызван посол России в Таллине Александр Петров в связи с инцидентом в Керченском проливе, говорится в сообщении эстонского внешнеполитического ведомства в среду.

Представитель министерства на встрече с послом призвал Россию "незамедлительно освободить корабли и членов их команд".

В МИД также подчеркнули, что "Россия должна гарантировать свободу навигации судам Украины и других стран на Керченском проливе и Азовском море в соответствии с международным правом".

Таллин выражает поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины, заявили в МИД Эстонии.

Российские пограничники 25 ноября с применением оружия задержали у Керченского пролива буксир "Яны Капу" и два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшихся из Одессы в Мариуполь через Черное и Азовское море. Суда отконвоировали в Керчь. Были задержаны 24 украинских военных моряка, из них, по разной информации, от трех до шести ранены. В ходе операции РФ закрывала судоходство по Керчь-Еникальскому каналу, привлекала вертолеты и боевые самолеты.

ЕС и министерства иностранных дел многих стран осудили российские агрессивные действия в Азовском и Черном морях против украинских судов. Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер и министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявили, что в действиях украинской стороны в Керченском проливе не было ничего, что можно было бы расценивать, как провокацию.

В России возбуждено дело по части 3 статьи 322 Уголовного кодекса РФ (незаконное пересечение государственной границы).

В Киеве назвали действия российских пограничников неправомерными и заявили о нарушении РФ Конвенции ООН по морскому праву и договора между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

В Киеве заявили, что задержанные украинские моряки находятся в статусе военнопленных, поэтому суду не подлежат.

Теги: #азовское_море #эстония #мид
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