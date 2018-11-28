Харьковский горсовет утвердил заместителем мэра Овинникову, подозреваемую по делу о выделении земли

Харьковский городской совет на сессии в среду утвердил на должность заместителя городского головы по вопросам градостроительства, архитектуры и земельных отношений Татьяну Овинникову, занимавшую эту должность до 1 июня 2017 года.

Как передает корреспондент агентства Интерфакс-Украина, "за" проголосовал 61 депутат, "против" - 0, 11 - воздержались.

Перед голосованием депутат Игорь Черняк поинтересовался у городского головы Харькова Геннадия Кернеса, не считает ли он это назначение конфликтом интересов, т.к. Т.Овинникова является обвиняемой по двум делам о выделении земли в городе по т.н. кооперативной схеме, которые сейчас рассматриваются Дзержинским райсудом Харькова.

"Назначение ни в коей мере не связано с конфликтом интересов. У нас нет ни одного решения суда о запрете занимать Татьяне Ивановне должность заместителя городского головы", - сказал Г.Кернес.

Он также напомнил о презумпции невиновности.

Как сообщалось, 23 марта 2017 года Т.Овинниковой было сообщено о подозрении по делу о выделении земли в Харькове по т.н. кооперативной схеме. Ей инкриминировалось совершение в составе организованной группы уголовных преступлений, предусмотренных ч.5 ст.27, ч.4 ст.190 и ч.2 ст.364 УК Украины, то есть пособничество в незаконном завладении мошенническим путем земельными участками на территории г.Харькова в интересах третьих лиц.

По данным следствия, Т.Овинникова, действуя в составе организованной группы совместно с другими должностными лицами, способствовала завладению земельными участками на территории Харькова общей площадью 25,1178 га, чем вызвала убытки территориальной общине города на общую сумму более 128,7 млн грн.

1 июня 2017 г. апелляционный суд Киева удовлетворил апелляционную жалобу прокурора и отстранил Т.Овинникову от должности. На следующий день стало известно, что она уволена с должности заместителя и назначена советником городского головы.

Сейчас в Дзержинском райсуде Харькова находятся на рассмотрении два уголовных производства по фактам выделения земли по "кооперативной схеме", одной из подозреваемых по которым является Т.Овинникова.