Президент Украины Петр Порошенко подписал закон об утверждении указа "О введении военного положения в Украине", сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

"Президент Порошенко подписал закон об утверждении указа "О введении военного положения в Украине", - написал он на странице в Фейсбуке в среду.

Ранее в среду, 28 ноября, председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал принятый парламентом закон об утверждении указа президента Украины "О введении военного положения в Украине" и направил документ на подпись главе государства.

26 ноября Верховная Рада утвердила введение военного положения в ряде областей Украины, объявленное указом президента П.Порошенко, сроком на 30 суток.

Военное положение вводится в граничащих с Россией и Приднестровьем областях: Винницкой, Луганской, Николаевской, Сумской, Одесской, Харьковской, Черниговской и Херсонской, Донецкой и Запорожской областях и внутренних водах Азово-Керченской акватории.

27 ноября в Совете национальной безопасности и обороны Украины разъяснили, что военное положение, введенное в действие указом президента и поддержанное Верховной Радой, вводится в 10 областях Украины и во внутренних водах Азово-Керченской акватории с 14.00 26 ноября сроком на 30 дней.

А.Парубий разъяснил, что военное положение в 10 областях Украины вступит в силу одновременно с соответствующим законом – со дня его публикации.

В тексте закона "Об утверждении указа президента Украины "О введении военного положения в Украине" говорится: "Этот закон немедленно объявляется через средства массовой информации и вступает в действие с дня его опубликования".