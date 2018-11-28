Политика

11:30 28.11.2018

Правительство Украины создало Министерство по делам ветеранов

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Правительство Украины создало Министерство по делам ветеранов

Кабинет министров Украины создал Министерство по делам ветеранов.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании правительства.

Проект решения на заседании представила министр по вопросам ветеранов Ирина Фриз.

Главой комиссии по ликвидации Государственной службы по делам ветеранов войны и АТО назначен первый заместитель главы службы Игорь Мальцев.

Кроме того, Кабмин поручил Министерству по делам ветеранов, совместно с Министерством социальной политики и Министерством здравоохранения, в кратчайшие сроки разработать положение о новосозданном ведомстве, а также все другие необходимые для начала работы документы.

Министерству финансов поручено разработать проекты изменений в государственные бюджеты на 2018 и 2019 года, в которых предусмотреть финансирование Министерства по делам ветеранов.

Как сообщалось, 22 ноября Верховная Рада поддержала представление премьер-министра Украины Владимира Гройсмана о назначении министром по делам ветеранов народного депутата из фракции "Блок Петра Порошенко" И.Фриз.

Министр по делам ветеранов Украины намерена в первую очередь создать совет ветеранов, также одним из направлений деятельности министерства станет создание системы "е-ветеран" ("электронный ветеран").

Теги: #министерство #ветераны #кабмин
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