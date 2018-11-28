Парубий подписал постановление о назначении президентских выборов на 31 марта 2019 года

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал постановление №9342 о назначении даты проведения выборов президента Украины 31 марта 2019 года.

Как указано на сайте парламента, постановление подписано 28 ноября и теперь имеет номер 2631-VIII.

В тексте документа сказано: "Согласно пункту 7 части первой статьи 85, части пятой статьи 103 Конституции Украины Верховная Рада Украины постановляет: назначить очередные выборы президента Украины на воскресенье, 31 марта 2019 года".

Постановление вступает в силу со дня принятия.

Верховная Рада проголосовала за это постановление вечером 26 ноября, после голосования за введение военного положения в стране.

Президент Украины Петр Порошенко принял решение сократить срок действия военного положения с 60 суток до 30-ти, чтобы не препятствовать началу президентской кампании в установленные сроки.