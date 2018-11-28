Помпео в НАТО обсудит Украину и Россию в свете инцидента в Керченском проливе

В ходе предстоящего визита в НАТО госсекретарь США Майк Помпео обсудит российско-украинские отношения в свете инцидента в Керченском проливе, сообщила журналистам представитель госдепартамента США Хизер Нойерт.

"Как многие из вас знают, госсекретарь в ближайшие дни отправится в НАТО. Могу предположить, что этот вопрос будет серьезной темой обсуждения", - сказала дипломат.

По ее словам, "НАТО уже распространило выдержанное в жестких тонах заявление" по поводу инцидента в Керченском проливе.

Х.Нойерт отметила, что этот инцидент стал "опасной эскалацией агрессивного поведения России в отношении Украины" и напомнила, что отношение к событиям уже выразили М.Помпео, президент Дональд Трамп и постпред США при ООН Никки Хейли.