Военные администрации не будут создаваться, будут образованы штабы обороны в 10 областях с военным положением

Президент Украины Петр Порошенко отмечает, что в областях, где введено военное положение, не будут создаваться военные администрации, а будут образованы штабы обороны для организации подготовки территориальной обороны.

"Военные администрации не будут создаваться, а будут создаваться только штабы обороны для организации подготовки территориальной обороны, проверки резерва, проверки возможностей по мобилизации, проверки технического состояния", - сказал он в интервью украинским телеканалам во вторник.

П.Порошенко указал, что будет "передислоцирована часть войск, сокращено боевое слаживание, сокращены сроки пребывания в пунктах постоянной дислокации и выдвижения на границу, чтобы сразу организовать эффективную защиту".