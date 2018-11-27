Политика

21:35 27.11.2018

Украина находится под угрозой полномасштабной войны с РФ, поэтому принято решение о введении военного положения

1 мин читать
Украина находится под угрозой полномасштабной войны с РФ, поэтому принято решение о введении военного положения

Необходимость ввести в Украине военного положения вызвана угрозой полномасштабной войны с РФ, что подтверждается увеличением военного контингента России возле украинской границы, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"Я хочу, чтобы никто не думал, что это забавы или игрушки. Украина находится под угрозой полномасштабной войны с Российской Федерацией", - сказал президент в интервью украинским телеканалам во вторник.

Глава государства продемонстрировал интервьюерам данные украинской разведки со снимками, на которых, по его словам, изображена военная база РФ в 18 км от украинской границы.

Как отметил П.Порошенко, фотографии были сделаны 17, 24 сентября и в октябре.

"Как вы видите, количество танков на базах, которые расположены вдоль нашей границы, увеличилось в три раза. Для чего они были туда передислоцированы", – заявил он.

Президент подчеркнул, что кардинально увеличилось также количество подразделений, которые были передислоцированы вдоль всей границы с Украиной.

"Позиции относительно возможных учений никак это увеличение не оправдывает", - указал он.

При этом глава государства добавил, что после инцидента в Азовском море необходимо было обеспечить украинские Вооруженные силы инструментами на случай широкомасштабного наземного вторжения.

Теги: #военное_положение #порошенко
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Конституционные права и свободы граждан в период военного положения не будут ограничены в отсутствие открытого вторжения РФ

Если агрессии РФ не будет, то считайте, что цель введения военного положения достигнута – Порошенко

Военное положение, согласно указу, закончится 26 декабря

Военные администрации не будут создаваться, будут образованы штабы обороны в 10 областях с военным положением

Парубий: Президент сможет объявить мобилизацию в период военного положения при необходимости

Военное положение в 10 областях Украины будет введено после публикации соответствующего закона

Порошенко назначил экс-главу Черкасской обладминистрации Ткаченко своим внештатным советником

Военное положение невозможно ввести в Крыму, поскольку Киев не контролирует там территорию и людей – Сыроид

Введение военного положения не помешает проведению собора для создания Поместной православной церкви – Парубий

Указ о военном положении опубликуют 28 ноября, – Сюмар

ПОСЛЕДНЕЕ

Россия должна обеспечить беспрепятственный доступ к украинским портам

Североатлантический совет вскоре отреагирует на очередной акт российской агрессии

Выборы в ОТГ 23 декабря в областях с военным положением состояться не смогут - Айвазовская

Парубий призвал Европарламент увеличить срок действия санкций против РФ и усилить их

Изменено время начала заседания Кабинета министров Украины

Павленко: О предоставлении автокефалии Украинской церкви и о дате Объединительного собора будет объявлено 29 ноября

Президент Европарламента надеется на освобождение украинских моряков из плена РФ

Среди захваченных украинских моряков четверо ранены, один в тяжелом состоянии, - Геращенко

Мэй заявила о будущей независимой торговой политике Лондона

В СНБО разъяснили обновленный вариант указа о военном положении

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА