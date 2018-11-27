Политика

19:06 27.11.2018

Парубий: Президент сможет объявить мобилизацию в период военного положения при необходимости

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Парубий: Президент сможет объявить мобилизацию в период военного положения при необходимости

Принятый Верховной Радой закон об утверждении указа о введении военного положения в 10 областях в течение 30 дней предоставляет право президенту Украины Петру Порошенко объявлять мобилизацию, разъясняет спикер парламента Андрей Парубий.

"Мы упростили механизм. Условно, если завтра произойдут агрессивные действия, мы дали возможность президенту в течение этих 30 дней (действия военного положения – ИФ) объявить мобилизацию своим указом. Мы расширили полномочия президента", - сказал А.Парубий журналистам во вторник в Брюсселе.

Он напомнил, что в условиях мирного времени процедура объявления мобилизации иная – президент направляет свой законопроект в Верховную Раду, и она принимает решение – закон о мобилизации.

Теги: #парубий #военное_положение
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Интерфакс-Украина
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