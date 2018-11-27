Военное положение в 10 областях Украины будет введено после публикации соответствующего закона

Военное положение в 10 областях Украины вступит в силу одновременно с соответствующим законом – со дня его публикации, сказал председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

"Хотя в самом указе стоит дата с 14.00 26-го числа (ноября), реально он начнет действовать и станет законом тогда, когда будет подписан и опубликован. Думаю, скорее всего, это будет завтра в течение дня", - сказал он журналистам в Брюсселе во вторник.

А.Парубий отметил, что намерен подписать закон по возвращении в Украину, в среду. Он надеется, что после этого документ оперативно подпишет президент.

"И когда он будет опубликован в "Урядовом курьере". С той секунды закон, соответственно, и указ президента вступает в силу", - сказал спикер парламента.

По словам А.Парубия, с этого момента и будет введено военное положение.

Согласно тексту законопроекта, закон вступает в силу со дня его публикации.

Как сообщалось, 26 ноября Верховная Рада утвердила введение военного положения в ряде областей Украины, объявленное указом президента Петра Порошенко, сроком на 30 суток.

Согласно озвученным правкам, военное положение вводится в граничащих с Россией и Приднестровьем областях: Винницкой, Луганской, Николаевской, Сумской, Одесской, Харьковской, Черниговской и Херсонской, а также в Донецкой и Запорожской областях и внутренних водах Азово-Керченской акватории.

27 ноября в Совете национальной безопасности и обороны Украины разъяснили, что военное положение, введенное в действие указом президента и поддержанное Верховной Радой, вводится в 10 областях Украины и во внутренних водах Азово-Керченской акватории с 14:00 26 ноября сроком на 30 дней.