Парубий призвал Европарламент увеличить срок действия санкций против РФ и усилить их

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий призвал Европейский парламент на встрече с президентом ЕП Антонио Таяни усилить санкции против России, а также продлить до года срок их действия.

"Председатель Верховной Рады Украины призвал Европейский парламент не только усилить санкции против страны-агрессора – Российской Федерации, но и увеличить срок их действия до года", - сообщается на сайте украинского парламента.

Кроме того, спикер призвал Европарламент принять резолюцию об осуждении строительства газопровода "Nord Stream-2".

А.Парубий также проинформировал президента Европарламента о том, что Украина начала процесс закрепления в своей Конституции обязательства вступить в ЕС и НАТО.

А.Таяни назвал это важным шагом на пути украинской интеграции.

"Мы приветствуем курс Украины на обретение членства в Европейском Союзе. Мы ждем вас в Евросоюзе", - цитирует его пресс-служба Верховной Рады.

Как известно, во вторник А.Парубий находится с рабочим визитом в Брюсселе, где у него, помимо встречи с А.Таяни, запланированы также переговоры с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.