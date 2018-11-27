Политика

17:39 27.11.2018

Парубий призвал Европарламент увеличить срок действия санкций против РФ и усилить их

1 мин читать
Парубий призвал Европарламент увеличить срок действия санкций против РФ и усилить их

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий призвал Европейский парламент на встрече с президентом ЕП Антонио Таяни усилить санкции против России, а также продлить до года срок их действия.

"Председатель Верховной Рады Украины призвал Европейский парламент не только усилить санкции против страны-агрессора – Российской Федерации, но и увеличить срок их действия до года", - сообщается на сайте украинского парламента.

Кроме того, спикер призвал Европарламент принять резолюцию об осуждении строительства газопровода "Nord Stream-2".

А.Парубий также проинформировал президента Европарламента о том, что Украина начала процесс закрепления в своей Конституции обязательства вступить в ЕС и НАТО.

А.Таяни назвал это важным шагом на пути украинской интеграции.

"Мы приветствуем курс Украины на обретение членства в Европейском Союзе. Мы ждем вас в Евросоюзе", - цитирует его пресс-служба Верховной Рады.

Как известно, во вторник А.Парубий находится с рабочим визитом в Брюсселе, где у него, помимо встречи с А.Таяни, запланированы также переговоры с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Теги: #парубий #санкции_против_рф #европарламент
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Североатлантический совет вскоре отреагирует на очередной акт российской агрессии

Военное положение в 10 областях Украины будет введено после публикации соответствующего закона

Президент Европарламента надеется на освобождение украинских моряков из плена РФ

Введение военного положения не помешает проведению собора для создания Поместной православной церкви – Парубий

Спикер Рады посетит с визитом Бельгию 27 ноября

Рада назначит президентские выборы на 31 марта 2019г сразу после голосования за введение военного положения

Туск заверил Порошенко, что приложит усилия для консолидации позиции ЕС по поддержке Украины и продлении санкций против РФ

Евродепутаты добиваются от российских властей допуска делегации Европарламента к политзаключенному Сенцову - Хармс

В Европарламенте обсудят возможность санкций против РФ из-за агрессии в Керченском проливе

Европарламент сможет проголосовать за документы по Brexit в феврале-марте 2019 года - спикер

ПОСЛЕДНЕЕ

Выборы в ОТГ 23 декабря в областях с военным положением состояться не смогут - Айвазовская

Изменено время начала заседания Кабинета министров Украины

Павленко: О предоставлении автокефалии Украинской церкви и о дате Объединительного собора будет объявлено 29 ноября

Среди захваченных украинских моряков четверо ранены, один в тяжелом состоянии, - Геращенко

Порошенко назначил экс-главу Черкасской обладминистрации Ткаченко своим внештатным советником

Мэй заявила о будущей независимой торговой политике Лондона

В СНБО разъяснили обновленный вариант указа о военном положении

Военное положение невозможно ввести в Крыму, поскольку Киев не контролирует там территорию и людей – Сыроид

В Париже призывают Украину и РФ к сдержанности в связи с Керченским инцидентом

Вселенский патриархат не будет затягивать предоставление автокефалии Украинской православной церкви - Павленко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА