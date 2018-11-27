Политика

17:15 27.11.2018

Павленко: О предоставлении автокефалии Украинской церкви и о дате Объединительного собора будет объявлено 29 ноября

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Павленко: О предоставлении автокефалии Украинской церкви и о дате Объединительного собора будет объявлено 29 ноября

Официальное сообщение о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви и о дате проведения Объединительного собора появится 29 ноября по завершении Синода Вселенского патриархата, заявляет советник президента Украины, директор Национального института стратегических исследований Ростислав Павленко.

"В четверг, 29 ноября, после завершения Синода будет официальное сообщение, и оно станет окончательной точкой в этом процессе", – сказал Р.Павленко журналистам во вторник в Стамбуле.

Он напомнил, что на заседании Синода 27-29 ноября должен быть утвержден текст Томоса.

Р.Павленко рассказал, что согласно процедуре, должен состояться Объединительный собор, на котором будет объявлено о создании в Украине независимой Церкви.

"На этом соборе будет избран предстоятель этой Церкви, и он отправится в Константинополь для того, чтобы его получить", - сказал советник президента.

Он напомнил, что Объединительный собор доложен пройти в декабре.

Отвечая на вопрос, обсуждалась ли во время его встреч с представителями Вселенского патриархата возможность приезда Вселенского патриарха Варфоломея в Киев 13 декабря, Р.Павленко сказал: "Нет, такое не предусматривается".

Теги: #автокефалия #церковь #павленко
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