Президент Европарламента надеется на освобождение украинских моряков из плена РФ

Президент Европейского парламента Антонио Таяни на встрече со спикером Верховной Рады Андреем Парубием высказал надежду на освобождение украинских военных моряков, которых Россия захватила в плен возле Керченского пролива, сообщается на сайте украинского парламента

"В начале встречи Антонио Таяни высказал надежду, что украинские моряки будут освобождены из российского плена. По его словам, Европейский парламент прилагает много усилий для достижения мира в Украине", - сказано в сообщении во вторник.

А.Парубий в свою очередь проинформировал президента Европарламента о введении военного положения в 10 областях Украины в связи с актом агрессии России против Украины. Он также передал А.Таяни обращение Верховной Рады к международному сообществу в связи с очередным актом агрессии РФ.

"Андрей Парубий поблагодарил Антонио Таяни за помощь, которую оказывает Европейский парламент в борьбе за освобождение украинских политзаключенных, которые находятся в плену Российской Федерации", - сообщается на сайте Верховной Рады.