Среди захваченных украинских моряков четверо ранены, один в тяжелом состоянии, - Геращенко

Специальное совещание для координации усилий по оказанию помощи украинским морякам, плененным РФ, и их родственникам состоялось во вторник в Киеве, есть данные, что среди захваченных четверо имеют ранения, один – в тяжелом состоянии, сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель президента Украины по мирному урегулированию на Донбассе Ирина Геращенко.

"Мы считаем ребят военнопленными, захваченными российскими сомалийскими пиратами в нейтральных водах. Мы видим подлость Кремля, который не предоставлял информацию, в т. ч. через офис омбудсмена, о состоянии здоровья и содержании ребят (по нашей информации, 4 из захваченных имеют ранения, один из них в тяжелом состоянии), оккупанты не ко всем допускают адвокатов", - написала она на своей странице в "Фейсбуке".

И.Геращенко отметила, что сейчас важно установить место содержания всех и состояние их здоровья, бороться за допуск врачей и адвокатов, а также за освобождение.

Она напомнила, что во вторник в оккупированном Крыму продолжаются судилища над захваченными в Азове украинскими моряками.

Представитель президента Украины по мирному урегулированию на Донбассе указала, что специальное совещание состоялось по поручению главы государства, с участием уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой, представителями Военно-морских сил ВСУ, МинВОТ, МИД, неправительственных организаций, занимающихся правами человека.

25 ноября российские пограничники с применением оружия захватили рейдовый буксир "Яны Капу" и два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" ВМС ВСУ, направлявшихся из Одессы в Мариуполь. После захвата они отконвоировали суда в оккупированную Керчь. ФСБ возбудила дело по части 3 статьи 322 Уголовного кодекса России (незаконное пересечение государственной границы).

Изначально украинская сторона сообщала о шестерых раненых военных моряках, в РФ говорили о троих.

Во вторник в Симферополе проходят судебные заседания по избранию меры пресечения захваченным украинцам.