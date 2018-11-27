В СНБО разъяснили обновленный вариант указа о военном положении

Военное положение, введенное в действие указом президента Украины Петра Порошенко и поддержанное Верховной Радой, вводится в 10 областях страны и во внутренних водах Азово-Керченской акватории с 14:00 26 ноября сроком на 30 дней, разъяснили в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

"В соответствии с законом Украины "Об утверждении указа президента Украины "О введении военного положения в Украине" (№9338), принятого парламентом 26 ноября, военное положение в Украине введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Сумской, Одесской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории с 14:00 26 ноября по 14:00 26 декабря 2018 года", - говорится в разъяснении пресс-службы СНБО во вторник.

В Совете напомнили, что инициированный президентом Украины закон с учетом внесенных им предложений поддержан 276 народными депутатами.

"Согласно предложениям военного кабинета, в 00:00 26 ноября состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, на котором было принято решение "О чрезвычайных мерах по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введении военного положения в Украине". СНБО внес предложение президенту Украины ввести военное положение в стране с 14:00 26 ноября 2018 сроком на два месяца (до 14:00 26 января 2019 года). Соответствующий указ президента Украины был внесен 26 ноября в Верховную Раду Украины", - сказано в разъяснении.

В то же время в СНБО отмечают, что после обсуждения этого вопроса в парламенте президент принял решение о сокращении сроков введения военного положения до 30 суток, о чем публично сообщил гражданам страны.

"Решением СНБО Украины от 26 ноября 2018 была поддержана инициатива президента Украины и внесены изменения в предыдущее решение. В связи с этим был подготовлен новый указ президента Украины №392/2018 о введении военного положения сроком на 30 суток (в соответствии с 14:00 26 ноября по 14:00 26 декабря 2018 года)", - пояснили в СНБО.

При обсуждении закона "Об утверждении указа президента Украины "О введении военного положения в Украине" (№9338) Петр Порошенко согласился ограничить применение действия указа 10 областями, о чем заявил в своем выступлении в Верховной Раде.

На сайте главы государства уже обнародован соответствующий указ президента Украины №392/2018 от 26 ноября 2018 года о введении в действие решения СНБО относительно внесения изменений в решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 ноября 2018 года о введении военного положения в Украине с 26 ноября по 26 декабря 2018 года.

В то же время указ президента Украины №393 о введении военного положения, утвержденный принятым Верховной Радой законом в понедельник, на данный момент не обнародован.