Военное положение невозможно ввести в Крыму, поскольку Киев не контролирует там территорию и людей – Сыроид

Военное положение не может применяться в оккупированном Россией Крыму, где уже действует режим временно оккупированной территории, которую Киев в настоящее время не контролирует, пояснила заместитель председателя Верховной Рады Оксана Сыроид.

"Относительно военного положения для Крыма. В Крыму уже действует отдельный режим – режим временно оккупированной территории, определенный законом", - написала она на своей странице в Facebook во вторник.

Вице-спикер пояснила, что этот режим означает, что на временно оккупированной территории не действуют органы государственной власти Украины и запрещено взаимодействие с оккупационной администрацией.

"Режим военного положения не может применяться там, где государство не контролирует территорию и людей", - подчеркнула она.

Как сообщалось, 26 ноября Верховная Рада утвердила введение военного положения в ряде областей Украины, объявленное указом президента Петра Порошенко сроком на 30 суток.

Согласно озвученным правкам, военное положение вводится в граничащих с Россией и Приднестровьем областях: Винницкой, Луганской, Николаевской, Сумской, Одесской, Харьковской, Черниговской и Херсонской, а также в Донецкой и Запорожской областях и внутренних водах Азово-Керченской акватории.

Крыма в этом перечне не оказалось.

Кроме того, пока не ясно, с какого времени и числа оно вводится, так как в первом варианте президентского указа значилось: с 14.00 26 ноября сроком на 60 суток. В то же время президент Петр Порошенко в своем телеобращении заявил, что принял решение о том, что дата введения военного положения будет скорректирована - 9:00 28 ноября 2018 года. Финальный текст указа, который был проголосован парламентом, пока не опубликован.