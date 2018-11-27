Политика

13:56 27.11.2018

Введение военного положения не помешает проведению собора для создания Поместной православной церкви – Парубий

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Введение военного положения не помешает проведению собора для создания Поместной православной церкви – Парубий

Введение военного положения не помешает проведению объединительного архиерейского собора, Украина гарантирует его безопасность, заявляет председатель Верховной Рады Андрей Парубий и призывает Константинополь как можно скорее провести его в Киеве.

"Россия пытается препятствовать созданию Поместной Украинской Православной церкви. Введение военного положения не будет препятствовать проведению Объединительного архиерейского собора", - написал спикер на своей странице в Twitter во вторник.

А.Парубий призвал Вселенского патриарха Варфоломея как можно скорее провести в Киеве Собор.

"А мы гарантируем безопасность этого Собора", - добавил он.

Теги: #парубий #церковь #военное_положение
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Интерфакс-Украина
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