Политика

13:56 27.11.2018

Вселенский патриархат не будет затягивать предоставление автокефалии Украинской православной церкви - Павленко

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Вселенский патриархат не будет затягивать предоставление автокефалии Украинской православной церкви - Павленко

Советник президента Украины, директор Национального института стратегических исследований Ростислав Павленко заявляет, что Вселенский патриархат не планирует откладывать рассмотрение вопроса о предоставлении Украинской православной церкви статуса автокефальной.

Находящийся в Стамбуле Р.Павленко написал в в Фейсбуке:, что в ходе заседаний 27-29 ноября Синод Вселенского Патриархата рассмотрит украинский вопрос. "Все официальные комментарии будут после завершения, поэтому пока горячих новостей не предвидится. Синод рассмотрит текст Томоса об автокефалии Украинской православной церкви, определит дату Собора в Украине для избрания предстоятеля. Избранный предстоятель собственно и получит Томос".

"Никаких откладывания или затяжек Мать-Церковь не предусматривает. Самое главное: речь идет о создании независимой церкви, полноправной автокефалии, равной другим 14 Поместным Церквам. Приближаемся к цели ", - подчеркнул Р.Павленко.

Теги: #автокефалия #церковь #павленко #томос
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