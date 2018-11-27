Политика

11:47 27.11.2018

Москва и Киев должны начать работу над деэскалацией после инцидента в Керченском проливе

1 мин читать
Москва и Киев должны начать работу над деэскалацией после инцидента в Керченском проливе

Москва и Киев в настоящий момент должны продемонстрировать, что работают над дэскалацией ситуации после ЧП в Керченском проливе, заявила министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен.

"В нынешней ситуации обе стороны - Россия и Украина - должны показать, что они активно работают над деэскалацией. Задержанные корабли и матросы должны быть отпущены на свободу, Украина должна предоставить отчет о том, как это произошло. Россия должна обеспечить беспрепятственный проход по проливу и нельзя действовать непропорционально", - заявила министр, выступая во вторник на Конгрессе европейской безопасности и обороны в Берлине.

По ее словам, пока еще не все обстоятельства происшествия в Керченском проливе прояснены.

"Тем не менее, всем должно быть понятно, о чем здесь, к сожалению, в очередной раз идет речь. Речь идет о вопросе уважения территориальных принципов и воле к тому, чтобы не доводить до эскалации", - указала политик.

Теги: #азовское_море
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Задержанные РФ в Керченском проливе украинские моряки по статусу являются военнопленными, поэтому судить их нельзя – Климкин

Трамп: США и Европа недовольны происходящим между РФ и Украиной

Госсекретарь США призвал Путина и Порошенко участвовать в урегулировании ситуации после инцидента в Керченском проливе

Порошенко и Помпео скоординировали шаги для противодействия агрессии РФ против Украины, в том числе в районе Керченского пролива – АПУ

В ПА ОБСЕ обеспокоена ростом напряженности в Керченском проливе

США и их европейские союзники в СБ ООН обеспокоены инцидентом в Керченском проливе и поддерживают Киев

Совбез ООН отказался рассматривать инициированное Россией "нарушение границ РФ" украинскими судами в Керченском проливе

В Раде появился проект обращения к международному сообществу в связи с очередным актом агрессии РФ против Украины

Представители стран ЕС в СБ ООН призвали к сдержанности из-за ситуации в Керченском проливе

Сайдик и Апакан призвали стороны воздержаться от ухудшения ситуации в Черном и Азовском морях

ПОСЛЕДНЕЕ

Основатель Alibaba вступил в компартию Китая

Трамп считает, что условия Brexit выгодны Брюсселю, а не Лондону

Спикер Рады посетит с визитом Бельгию 27 ноября

АМКУ подготовил предварительные результаты исследования рынка ж/д грузоперевозок

Рада утвердила введение военного положения в ряде областей Украины на 30 суток с 26 ноября

Рада приняла обращение к международному сообществу в связи с очередным актом агрессии РФ против Украины

Рада назначит президентские выборы на 31 марта 2019г сразу после голосования за введение военного положения

Меркель заявила Порошенко о необходимости диалога в ситуации с Керченским проливом - представитель правительства ФРГ

Ряд политологов сомневаются в целесообразности введения военного положения и видят в нем потенциальные угрозы выборам и демократии

Порошенко должен проконсультироваться с фракциями Рады перед рассмотрением вопроса о военном положении, настаивают в Радикальной партии

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА