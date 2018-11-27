Москва и Киев должны начать работу над деэскалацией после инцидента в Керченском проливе

Москва и Киев в настоящий момент должны продемонстрировать, что работают над дэскалацией ситуации после ЧП в Керченском проливе, заявила министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен.

"В нынешней ситуации обе стороны - Россия и Украина - должны показать, что они активно работают над деэскалацией. Задержанные корабли и матросы должны быть отпущены на свободу, Украина должна предоставить отчет о том, как это произошло. Россия должна обеспечить беспрепятственный проход по проливу и нельзя действовать непропорционально", - заявила министр, выступая во вторник на Конгрессе европейской безопасности и обороны в Берлине.

По ее словам, пока еще не все обстоятельства происшествия в Керченском проливе прояснены.

"Тем не менее, всем должно быть понятно, о чем здесь, к сожалению, в очередной раз идет речь. Речь идет о вопросе уважения территориальных принципов и воле к тому, чтобы не доводить до эскалации", - указала политик.