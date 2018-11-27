Политика

10:54 27.11.2018

Задержанные РФ в Керченском проливе украинские моряки по статусу являются военнопленными, поэтому судить их нельзя – Климкин

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Задержанные РФ в Керченском проливе украинские моряки по статусу являются военнопленными, поэтому судить их нельзя – Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал "маразмом" суд над задержанными Россией в Керченском проливе украинскими моряками, поскольку они являются военнопленными.

"Во-первых, освободить ребят – это действительно сейчас важнейший приоритет. Именно сейчас ведем переговоры с Красным Крестом, поскольку наши ребята по статусу являются военнопленными. Россия по отношению к нам осуществила несколько актов агрессии, и КК должен активно в это вмешиваться", - подчеркнул П.Климкин в эфире программы "Завтрак с 1+1" во вторник утром.

Министр также сообщил, что сейчас проводятся переговоры и с правозащитниками, и с крымскотатарской общиной в оккупированном Крыму.

"Поскольку военнопленных судить по определению нельзя, это маразм, но Россия это делает. Мы должны защитить их хотя бы на сегодня, хотя бы на ближайшие дни ", - подчеркнул министр.

Он также отметил, что МИД использует разные каналы для получения информации об украинских моряках. "Мы используем и Красный Крест, и омбудсменов, и все каналы, которые нам доступны. Но мы понимаем, что решение будет приниматься на уровне Путина (президента РФ Владимира Путина - ИФ), на это направлены все наши усилия", - заявил глава МИД Украины.

Как сообщалось, утром 25 ноября Россия заблокировала проход по Керченскому проливу для украинского буксира "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь" и захватила эти суда с экипажами.

Теги: #климкин #рф #азовское_море #керчь
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