Трамп: США и Европа недовольны происходящим между РФ и Украиной
США и их европейские партнеры недовольны обострением отношений между РФ и Украиной и предпринимают усилия по решению проблемы, заявил американский президент Дональд Трамп в понедельник.
"Нам не нравится то, что там происходит", - заявил он журналистам. Выступление Д.Трампа транслировал телеканал CNN.
По словам президента, "Европе это тоже не нравится, и они работают над этим. Мы все вместе работаем над этим".
"Надеюсь, проблема будет улажена", - добавил Д.Трамп.